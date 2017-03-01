Центр Атырау облюбовали коровы

Второй день в самом центре Атырау на аллее имени Курмангазы и в прилегающих дворах пасутся коровы.

В самом центре Атырау, на аллее имени Курмангазы и в прилегающих дворах, пасутся коровы, передает газета « Ак жайык ».





По словам директора ТОО «Спецавтобаза» Самата Турниязова, его работники прогоняют бродячую скотину, но она возвращается снова. По этому поводу был даже звонок из расположенного напротив аллеи ДВД Атырауской области, мол, сделайте что-нибудь с буренками, пишет издание. Турниязов ответил, что не вправе распоряжаться чужим имуществом.





«У этих коров на ушах идентификационные серьги — городской отдел ветеринарии должен определить по ним владельцев и совместно с полицией привлечь к административной ответственности. Если указанные органы заберут коров с улицы, то у нас на предприятии подготовлено скотопомещение с кормами, водой и зоотехником. Естественно, когда явится хозяин, мы выставим ему счет», — сказал Самат Турниязов.







