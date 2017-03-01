YouTube в ближайшие месяцы запустит собственную услугу онлайн-ТВ

По словам Войжитски, новая услуга будет называться YouTube TV и будет доступна за 35 долларов в месяц для шести аккаунтов. Кроме четырех основных каналов США будут доступны кабельные каналы.





Интернет-видеохостинг YouTube принадлежит корпорации Google, которая в октябре 2015 года вошла в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.