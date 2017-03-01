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Сегодня страна отмечает День благодарности

1 марта 2017, 06:51

Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу.


В Казахстане отмечают День благодарности. Этот праздник был учрежден указом Президента, сообщает Zakon.kz.

В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Республике. А день создания АНК – 1 марта – выбрать в качестве даты праздника, когда «народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну».

«Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», – сказал тогда глава государства.

Фото: akmoedu.kz


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