Сегодня страна отмечает День благодарности
1 марта 2017, 06:51
Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу.
В Казахстане отмечают День благодарности. Этот праздник был учрежден указом Президента, сообщает Zakon.kz.
В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Республике. А день создания АНК – 1 марта – выбрать в качестве даты праздника, когда «народы страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну».
«Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу», – сказал тогда глава государства.
Фото: akmoedu.kz
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