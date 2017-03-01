Разработчики Google придумали, как навсегда побороть троллинг и кибербуллинг
1 марта 2017, 07:06
Специалисты, работающие над Perspective, исследовали огромные массивы комментарийного поля, чтобы понять, какие высказывания пользователи помечают как "оскорбительные".
Технология под названием "Перспектива" (Perspective) промониторит все комментарии на онлайн-платформах и определит, насколько они могут быть вредны для конструктивного диалога в Сети. Разработку уже протестировали журналисты The New York Times, передает Life.ru.
Различные сайты, особенно СМИ, на базе которых разворачиваются дискуссии в комментариях, зачастую не занимаются сортировкой мнений своих читателей. Холдинг Alphabet Inc., в собственности которого находится
IT-гигант Google, совместно с дочерней компанией Jigsaw, запустил сервис, помогающий решить эту проблему автоматически.
Специалисты, работающие над Perspective, исследовали огромные массивы комментарийного поля, чтобы понять, какие высказывания пользователи помечают как "оскорбительные". Благодаря тщательному предварительному анализу программа сможет отличить переход на личности от обыкновенного высказывания не по теме.
Средства массовой информации заинтересованы в обсуждениях на своих площадках, но за комментариями они либо не следят, либо вовсе их отключают, чтобы предотвратить оскорбления читателями друг друга в процессе дискуссии. Потенциальными пользователями сервиса могут стать также социальные сети.
Фото: Студвей
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