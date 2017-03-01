В Акмолинской области прошел Антикоррупционный форум

В г.Кокшетау прошел Антикоррупционный форум, в ходе которого участники обсудили методы борьбы с одной из главных проблем современного с коррупцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.





В работе форума приняли участие общественный деятель Мурат Абенов, заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов, представители Республиканского общественного объединения «Первый Антикоррупционный Медиа Центр» и др.





В своем выступлении общественный деятель Мурат Абенов ознакомил зал с опытом противодействия коррупции в Грузии.





«В Грузии уже несколько лет работает специальный государственный орган, который проводит общественный мониторинг законопроектов, которые стоят на повестке дня у Парламента. Представители министерств, представители общественности встречаются с гражданами и обсуждают законопроект» - сказал Мурат Абенов.













О ключевых направлениях реализации антикоррупционной стратегии в Акмолинской области на 2015-2020 годы, рассказал заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов. По его словам, в регионе проводится большая работа по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений, а так же проводится кропотливая работа по снижению коррупционных рисков и уменьшению административных барьеров в работе с бизнесом и населением.





Стало известно, что на территории Казахстана действует общественное объединение «Первый Антикоррупционный Медиа центр». Председатель объединения Толеген Байгулов на свои деньги проводит большую работу по борьбе с коррупцией в стране.





Кроме того, были вопросы и предложения. Так интересную точку зрения высказал первый заместитель Председателя Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» Галым Бекмагамбетов. По его словам, основа всех коррупционных рисков является в первую очередь морально этические качества самого человека.



