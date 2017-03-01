Популярный российский певец Григорий Лепс готовит сюрприз казахстанцам

К нам едет Григорий Лепс. Известный музыкант, удивительный певец с немыслимой харизмой и энергетикой даст 2 больших концерта к 20- летию Первого канала «Евразия» и своему 55 –летнему юбилею. Новую программу он иронично назвал «Ты че такой серьезный?», сообщает Zakon.kz.





Первый концерт состоится в г. Алматы 21 апреля 2017 года во Дворце Республики. Второй концерт - 23 апреля 2017 года г.Астана ЦКЗ «Казахстан».





Лепс - певец, который с легкостью собирает полные залы в России, Беларуси и в странах Балтии, он может превратить зал в единое сплоченное пространство, поэтому его юбилейный концерт, (да не один, а целых два) обещает стать по-настоящему грандиозным музыкальным событием.





Григорий Лепс один из тех исполнителей, которые всегда работают на концертах только живым звукам. Исполнитель может позволить себе творческие эксперименты, его песни сложно ограничить какими-то конкретными стилистическими или тематическими рамками. Удивительный по тембру и диапазону голос, неподражаемая экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни — вот то, что делает творчество артиста действительно уникальным. Юбилейный концерт не обойдется без премьер — Г.Лепс исполнит несколько совсем новых композиций, но обязательно прозвучат и суперхиты артиста, без которого его просто не отпустят со сцены.





У певца миллионы поклонников, билеты на его выступления раскупаются с невероятной скоростью, он всегда поет как в последний раз – на нерве, душой и сердцем!





Справка: Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в городе Сочи. Работал на танцевальной площадке, в сочинском парке «Ривьера», пел в ресторанах Сочи, играл в рок-группах. В конце 80-х был солистом группы «Индекс-398».





В начале 1990-х Григорий Лепс исполнял романсы в ресторане «1.3.7» в сочинском отеле «Жемчужина». В 30 лет перебрался в Москву. В 1994 году началась запись первого альбома «Храни Вас Бог», который был выпущен в 1995 году — и песня с этого альбома «Натали» быстро приобрела популярность. На радиостанциях её регулярно заказывали слушатели. Певец сразу же приступил к съёмкам двух клипов («Натали», «Храни Вас Бог»). В 1997 году свет увидел второй альбом Лепса «Целая жизнь». И тогда же артист спел на промежуточном концерте «Песня года - 97» с композицией «Раздумья мои». Спустя год Григорий выступает уже у Аллы Пугачевой на «Рождественских встречах». Там он исполнил песню «Все равно увижу». А в 1999 году вышел третий альбом музыканта «Спасибо, люди». После Лепс выпустил еще ни один альбом и уверенно поднимался на музыкальный олимп. Сейчас творческая карьера его развивается в хорошем темпе, певческая форма остается отличной, а армия поклонников все увеличивается. За эти годы Григорий спел немало популярных песен поработал с большим числом интересных композиторов (Дробыш, Меладзе и другие), создал немало интересных дуэтов с другими знаменитыми артистами, в числе которых Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Тимати, Александр Розенбаум, Валерий Меладзе и даже Иосиф Кобзон (с Кобзоном и Розенбаумом они спели трио)





В творческом арсенале Григория Лепса – рок, соул, джаз, блюз, романсы и просто музыка для души.





Билеты уже поступили в продажу



