Трамп: США будут искать новых друзей и создавать новые союзы
1 марта 2017, 08:19
По словам Трампа, США находятся в лучшем положении, когда "конфликтов меньше, а не больше".
США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения в сфере общих интересов. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой президент Дональд Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.
"Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают", - отмечается в выдержках.
По словам главы государства, США находятся в лучшем положении, когда "конфликтов меньше, а не больше".
Борьба с ИГ
В тексте документа также говорится, что США намерены взаимодействовать с зарубежными союзниками, в том числе в мусульманском мире, чтобы нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС).
"Как я и обещал, я отдал распоряжение министерству обороны (США) разработать план уничтожения ИГ", - отмечается в выдержках, которые распространила пресс-служба Белого дома. При этом американский лидер характеризует боевиков ИГ как "творящих беззаконие дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий".
"Мы будем работать с нашими союзниками, включая друзей и союзников в мусульманском мире, чтобы истребить этого злобного врага на нашей планете", - указывает Трамп.
Урезание военного бюджета
Трамп также намерен прекратить политику урезания военного бюджета, расходы на оборону нужно увеличивать.
"Я направляю в Конгресс бюджет, который восстановит вооруженные силы, покончит с оборонным секвестром и призовет к одному из крупнейших в американской истории увеличению расходов на национальную оборону", - говорится в тексте.
Фото: BBC
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