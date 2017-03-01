Трамп: США будут искать новых друзей и создавать новые союзы

По словам Трампа, США находятся в лучшем положении, когда "конфликтов меньше, а не больше".

США готовы находить новых союзников и устанавливать новые партнерские отношения в сфере общих интересов. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой президент Дональд Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, сообщает ТАСС





"Америка готова найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают", - отмечается в выдержках.





По словам главы государства, США находятся в лучшем положении, когда "конфликтов меньше, а не больше".





Борьба с ИГ





В тексте документа также говорится, что США намерены взаимодействовать с зарубежными союзниками, в том числе в мусульманском мире, чтобы нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС).





"Как я и обещал, я отдал распоряжение министерству обороны (США) разработать план уничтожения ИГ", - отмечается в выдержках, которые распространила пресс-служба Белого дома. При этом американский лидер характеризует боевиков ИГ как "творящих беззаконие дикарей, которые убивают мусульман и христиан, мужчин, женщин и детей всех вероисповеданий".



