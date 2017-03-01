В Темиртау неизвестные напали на девятиклассницу по дороге в школу

Во дворе собственного дома на нее напали двое неизвестных, приставили к горлу нож и сообщили, что следующая их встреча может быть последней.

Дорога в школу ранним утром для Светы превратилась в настоящий кошмар. Во дворе собственного дома на нее напали двое неизвестных, приставили к горлу нож и сообщили, что следующая их встреча может быть последней, сообщает etemirtau.kz





- Меня схватили, я хотела крикнуть «папа» и сказала только «па». Он мне сказал, что если я еще раз буду кричать, он меня убьет. Он назвал меня по имени отчеству, назвал мой адрес, сказал, что подъезд знает, квартиру можно узнать - это не проблема, соседи скажут. Назвал фамилию, имя и отчество дяди, сказал, что у моего дяди долг и, если он его в течение недели не выплатит, меня убьют. Они меня отпустили, и я пошла в шоковом состоянии, - рассказала девочка.





Сейчас Света находится дома, в школу ходить боится. В тот день после встречи с хулиганами, она как в бреду сидела на уроках, а потом в слезах позвонила матери. Родители забрали ребенка из школы и вызвали полицейских. Приехала следственная группа, но поведение следователей доверия не внушило. Оперативники вели себя резко и, как показалось матери, особого участия в их беде не проявили. А потом и вовсе заявили девочке, что той надо было сфотографировать напавших на нее мужчин.





Мать написала заявление в полицию, но прошло уже три дня, а к ним так никто и не позвонил. Кто занимается их делом, Елена не знает. А самое главное - не поймет, как обезопасить дочь от повторного нападения, на полицейских у них надежды уже нет.



