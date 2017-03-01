Бердыбек Сапарбаев поставил перед ФК "Актобе" новые задачи
1 марта 2017, 09:10
Аким области подчеркнул, что со своей стороны власти будет оказываться поддержка.
Аким области Бердыбек Сапарбаев встретился с футболистами ФК «Актобе", передает Zakon.kz.
В ходе встречи с игроками глава региона отметил, что основной целью для встречи с ними послужила не только проверка готовности команды к предстоящему сезону, но и постановка перед спортсменами новых задач.
"Вы знаете как актюбинцы любят футбол и как местные болельщики поддерживают вас. Конечно, неоспоримо то, что «Актобе» сумел достичь высоких результатов, но ожидания большие. Учитывая обновление состава клуба в прошлом году, были достигнуты неплохие результаты. Но на этом, разумеется, нельзя останавливаться. На этот год мы ставим перед вами задачи не снижать этих позиций и приложить максимум усилий для того, чтобы достичь ещё более лучших результатов.
Это основная задача, которая перед вами стоит", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.
Глава региона напомнил о том, что в клубе должны быть единство и согласие, умение работать в команде, соблюдаться железная дисциплина.
Аким области подчеркнул, что со своей стороны власти будет оказываться поддержка, в частности, продолжена работа по подготовке местных перспективных футболистов, сохранению размеров заработной платы на уровне 2016 года.
Руководству ФК и Центрального стадиона было поручено создавать все необходимые условия для спортсменов.
Генеральный директор футбольного клуба Максат Тюмалиев ознакомил с составом команды, главный тренер Игорь Рахаев вручил акиму области мяч.
В ходе встречи футболисты Багдат Кайыров и Андрей Сидельников поблагодарили Бердыбека Сапарбаева за поддержку команды и организацию встречи, а также заверили акима области о полной готовности команды к новому сезону, пообещав оправдать возложенное на команду доверие.
Фото: Altaynews.kz
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