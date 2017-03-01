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Малайзия выдаст тело Ким Чен Нама только близким родственникам

1 марта 2017, 09:13

Чтобы получить тело, близкие должны будут пройти генетическую экспертизу.


Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет выдано только ближайшим родственникам погибшего. С таким заявлением выступила полиция Малайзии, передает Вести.ру.

Никаких других запросов, в том числе от посольства КНДР или каких-либо делегаций, принято не будет.

Напомним, Ким Чен Нам ощутил сильное недомогание в аэропорту Куала-Лумпура – это случилось после того, как неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью. Ким Чен Нам умер по пути в больницу. На лице убитого были найдены следы нервно-паралитического вещества. Смерть брата северокорейского лидера была подтверждена полицией Малайзии 14 февраля.

Чтобы получить тело, близкие Ким Чен Нама должны будут пройти генетическую экспертизу. Сравнение ДНК – обычная в таких случаях процедура, подчеркивает ТАСС.

Ранее в Куала-Лумпур прибыла северокорейская делегация. Высокопоставленные чиновники, входящие в ее состав, намерены добиться как выдачи тела Ким Чен Нама для возвращения его на родину, так и освобождения тех, кто задержан по этому делу.

Фото: AFP

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