Малайзия выдаст тело Ким Чен Нама только близким родственникам

Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет выдано только ближайшим родственникам погибшего. С таким заявлением выступила полиция Малайзии , передает , передает Вести.ру





Никаких других запросов, в том числе от посольства КНДР или каких-либо делегаций, принято не будет.





Напомним, Ким Чен Нам ощутил сильное недомогание в аэропорту Куала-Лумпура – это случилось после того, как неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью. Ким Чен Нам умер по пути в больницу. На лице убитого были найдены следы нервно-паралитического вещества. Смерть брата северокорейского лидера была подтверждена полицией Малайзии 14 февраля.





Чтобы получить тело, близкие Ким Чен Нама должны будут пройти генетическую экспертизу. Сравнение ДНК – обычная в таких случаях процедура, подчеркивает ТАСС.





Ранее в Куала-Лумпур прибыла северокорейская делегация. Высокопоставленные чиновники, входящие в ее состав, намерены добиться как выдачи тела Ким Чен Нама для возвращения его на родину, так и освобождения тех, кто задержан по этому делу.



