Малайзия выдаст тело Ким Чен Нама только близким родственникам
1 марта 2017, 09:13
Чтобы получить тело, близкие должны будут пройти генетическую экспертизу.
Тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, будет выдано только ближайшим родственникам погибшего. С таким заявлением выступила полиция Малайзии, передает Вести.ру.
Никаких других запросов, в том числе от посольства КНДР или каких-либо делегаций, принято не будет.
Напомним, Ким Чен Нам ощутил сильное недомогание в аэропорту Куала-Лумпура – это случилось после того, как неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью. Ким Чен Нам умер по пути в больницу. На лице убитого были найдены следы нервно-паралитического вещества. Смерть брата северокорейского лидера была подтверждена полицией Малайзии 14 февраля.
Чтобы получить тело, близкие Ким Чен Нама должны будут пройти генетическую экспертизу. Сравнение ДНК – обычная в таких случаях процедура, подчеркивает ТАСС.
Ранее в Куала-Лумпур прибыла северокорейская делегация. Высокопоставленные чиновники, входящие в ее состав, намерены добиться как выдачи тела Ким Чен Нама для возвращения его на родину, так и освобождения тех, кто задержан по этому делу.
Фото: AFP
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