Суперакция: Samsung дарит 40 смартфонов за 8 женских качеств
1 марта 2017, 09:13
Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн.
Компания предоставляет представительницам прекрасной половины возможность выиграть идеальный подарок – стильный смартфон Galaxy A3 2017 года.
Samsung Electronics решила подарить женщинам весеннее настроение и приготовила для них весьма приятный сюрприз.
Компания впервые проводит столь масштабный розыгрыш ценных призов – в количестве 40 (!) стильных смартфонов новой линейки Galaxy A в розовом цвете – и приглашает девушек принять участие.
Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте http://galaxy4you.kz (здесь же можно ознакомиться с правилами участия) с помощью своего аккаунта Facebook и Vkontakte. Затем участница выбирает одно из восьми положительных качеств, которое особенно характерно для нее. После этого состоится розыгрыш призов – по пять мобильных устройств по каждому качеству.
Результаты розыгрыша станут известны 18 марта.
Смартфоны серии Galaxy A 2017 года пользуются особой популярностью у молодых трендсеттеров, искушенных пользователей инновационных устройств.
Чем отличается новая А-серия?
Корпус из 3D-стекла и металла, плавные линии и отсутствие выступа камеры. Основная и фронтальная камеры с разрешением до 16 Мп и сенсором Light+ обеспечивают точную фокусировку даже при низкой освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее - кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки.
Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн.
Память расширяется картой microSD объемом до 256 ГБ, можно также использовать вторую SIM-карту. Увеличилась емкость аккумулятора, его можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через порт UBS Type-C.
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