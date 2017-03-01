Почему казахстанская «золотая» молодежь не боится полицейских

Полицейских вызвали жильцы многоэтажек Астаны, рядом с которыми якобы происходила массовая драка. Дело было ночью, и, естественно, разгоряченные выяснением отношений джигиты мешали отдыхать мирным гражданам. Один паренек грозил прибывшим стражам порядка жалобой, да еще какой. «Я напишу такое заявление, что вы все сядете!», - сказал молодой человек.





Общественности, да и самим правоохранителям, подобное поведение уже порядком надоело. Вроде и статьи в кодексах есть, чтобы наказывать зарвавшихся молодчиков, и порядок привлечения к ответственности несложный. Но это не помогает против нахальства, как пишут осторожные журналисты, «детей известных людей». Создается впечатление, что наоборот – они еще больше не уважают полицию и в целом наше общество. Это, наверное, принципы будущего «хозяина жизни»…





Чересчур самоуверенных надо просто разубедить в том, что деньгами можно решить все вопросы, сказал юрист Юрий Юрин. Никакие телефонные угрозы не должны мешать работе правоохранительных органов, заявил он.





«Не поддаваться на звонки важных агашек! Закон либо есть для всех, либо его нет. К сожалению, тенденция к «разводам» противозаконных действий, причем не только со стороны молодой поросли очень четко прослеживается. Если есть в их действиях признаки, подчеркиваю, даже признаки, а не только оконченный состав – «брать за рога – и в стойло»! Возбуждать, как минимум административное производство, а там уже разбираться: тянет на уголовку или нет, и можно ли обойтись административным взысканием, – объяснил Юрин, добавив, что больше эффекта будет от публичной «порки». – Чтобы не повторять горький опыт наших северных соседей (суд над стритрейсершей Марой Багдасарян – Ред.), нужно парочку-тройку таких «джигитов» показательно осудить годика на два-три, может, остальные хоть бояться будут».





Нарушение/преступление должно быть наказано – факт. Но работать, считает другой наш спикер, надо не только с виновниками. А за примером он предлагает обратиться к недалекому прошлому.





«Вся беда в том, что они не привлекаются к ответственности. Сходит им с рук. Если бы знали, что придется отвечать, такого бы не было. Но влиять надо не на них, а на тех, кто спускает это дело на тормозах и уводит их от ответственности. И плохо, что у нас нет ответственности родителей за поступки детей. По опыту КПСС: родители всегда отвечали за детей, и даже после достижения совершеннолетия.





Раньше была такая практика, когда человека выдвигали на руководящую должность, кроме отзывов брали еще письменные рекомендации членов партии о том, что «я вот рекомендую, Ивана Ивановича Иванова». И когда этот Иван Иванович совершал какой-то проступок, наказывали не только его, но и тех, кто давал письменные рекомендации о том, что он достойный», – отметил экс-министр МДВ РК и бывший начальник Службы охраны президента РК Булат Баекенов.