Астанчане познакомились с проектом I love people

На HR-конференции в Астане авторы проекта I love people рассказали, как построить идеальный HR-отдел и автоматизировать найм персонала, передает корреспондент Zakon.kz





Как пояснил соавтор и технический директор проекта Рустам Жуаспаев, автоматизированной системой по поиску кадров сначала пользовалась группа компаний, в которой он работает. В прошлом году ее авторы решили презентовать проект как уникальный отечественный продукт на казахстанском рынке. Впервые I love people показали 29 ноября 2016 года в Алматы.





«Суть проекта в том, что мы хотим, чтобы в Казахстане повысился уровень грамотности сотрудников компаний. Сейчас все кадры ищут по старинке. Наша технология найма персонала хорошо себя зарекомендовала. Мы хотим ею поделиться», - сообщил он.





По его словам, система полностью автоматизирует работу HR-отделов любых компаний, в которых такие отделы есть.





«Мы делам так, чтобы HR-ы занимались HR-ом, чтобы они занимались людьми, мотивировали компанию, а не занимались рутиной работой: звонки, смс-ки, анкеты», - добавил соразработчик.

Р. Жуаспаев указал, что проект рассчитан на широкий круг клиентов.





«В целом, на бизнес: малый, средний, крупный. Везде, где есть HR, есть место для нас. Система автоматизирована, она сама зовет на собеседование, сама звонит, спрашивает, придешь или не придешь», - сказал он.

Техдиректор проекта акцентировал особое внимание на эффекте от проекта, позволяющий счет автоматизации экономить время и деньги, затрачиваемые в обычном режиме поиска сотрудников; позволяет осуществлять более точный подбор кадров и самое главное - стоит недорого.





С момента презентации Ilovepeople в Алматы ее клиентами стали более 300 компаний по всему Казахстану.





«На рынке СНГ мы не видели аналоги, есть аналоги более менее похожие, но не точно. Это облачное решение, клиенты регистрируется как компания и начинает пользоваться, это стоит 1 доллар в день», - заключил Р. Жуаспаев.





В ходе конференции, которая, к слову, собрала не менее 200 человек из различных структур, включая частные компании и госорганы, состоялся мастер-класс от HR-гуру Мируса Курмашева. Он дал мастер-класс по поводу того, как создать вечную команду. Реальный мастер-класс автоматизации найма персонала представил Р. Жуаспаев.





Ксения Давыдова, Астана.



