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Названа стоимость нового завода на Тенгизском месторождении

1 марта 2017, 09:26

После завершения работ добыча нефти на Тенгизском месторождении увеличится на 12 млн. тонн.


Стоимость завода третьего поколения на Тенгизском месторождении, которое в Атырауской области разрабатывает ТОО «Тенгизшевройл», составит 36,8 млрд. долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство завода третьего поколения осуществляется в рамках проектов управления устьевым давлением и будущего расширения ТШО. Партнеры приняли окончательное решение о финансировании проектов. Их стоимость оценивается в 36,8 млрд. долларов. Это с учетом резерва на непредвиденные расходы и эскалацию цен. Ввод в эксплуатацию объектов и получение первой нефти запланировано на 2022 год. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств ТШО и привлечения внешних заемных средств. Правительство Казахстана в финансировании проекта не участвует», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, отвечая на запрос Казинформа.

Напомним, после завершения работ добыча нефти на Тенгизском месторождении увеличится на 12 млн. тонн и достигнет объема 39 млн. тонн в год.

Автор: А. Соколов
Фото с сайта inform.kz


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