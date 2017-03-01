Названа стоимость нового завода на Тенгизском месторождении

Стоимость завода третьего поколения на Тенгизском месторождении, которое в Атырауской области разрабатывает ТОО «Тенгизшевройл», составит 36,8 млрд. долларов, передает корреспондент долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Строительство завода третьего поколения осуществляется в рамках проектов управления устьевым давлением и будущего расширения ТШО. Партнеры приняли окончательное решение о финансировании проектов. Их стоимость оценивается в 36,8 млрд. долларов. Это с учетом резерва на непредвиденные расходы и эскалацию цен. Ввод в эксплуатацию объектов и получение первой нефти запланировано на 2022 год. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств ТШО и привлечения внешних заемных средств. Правительство Казахстана в финансировании проекта не участвует», - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, отвечая на запрос Казинформа.





Напомним, после завершения работ добыча нефти на Тенгизском месторождении увеличится на 12 млн. тонн и достигнет объема 39 млн. тонн в год.





Автор: А. Соколов

Фото с сайта inform.kz



