Трамп: Лидер КНДР Ким Чен Ын может быть сумасшедшим

В самой же Северной Корее американский президент видит главную угрозу для США.

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может быть безумным.





Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США, передает Life.ru





По словам источника, такое предположение Трамп сделал, отвечая на вопрос: "Безумен ли Ким Чен Ын, или он просто умён и хороший стратег?". Президент США предположил, что его коллега из Северной Кореи "может быть сумасшедшим".





При этом Трамп считает, что именно КНДР представляет главную и непосредственную угрозу для Соединённых Штатов. Американский лидер уже призвал Китай, имеющий рычаги влияния в регионе, принять меры, чтобы обуздать Ким Чен Ына.



