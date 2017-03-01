Более 2,5 млн тг штрафов оплатили павлодарские водители на месте нарушения
1 марта 2017, 09:40
Условие для всех одно - должна быть личная именная платежная карта.
В пресс-службе ДВД Павлодарской области напомнили, что полицейские оснащены POS-терминалами, с помощью которых нарушители могут оплатить штрафы на месте, передает Zakon.kz.
С 2016 года все автопатрули дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы и контрольно-пропускные пункты Павлодарской области оснащены POS-терминалами.
Этот мобильный вариант для водителей-нарушителей очень выгоден. Имея на руках банковские карточки, они могут на месте оплатить штраф без дополнительных процедур.
Участники дорожного движения, допустившие любые нарушения, не только в городе, но и на загородных трассах могут на месте оплатить штрафы через POS-терминалы. При этом водители экономят свое драгоценное время, плюс предусматривается 50-процентная скидка при оперативной оплате штрафа.
Терминалами могут воспользоваться не только казахстанские водители, но и водители-иностранцы. Условие для всех одно - должна быть личная именная платежная карта.
С момента ввода в действие POS-терминалов нарушителями оплачено на месте более 2,5 млн. тенге штрафов.
фото: Ак Жайык
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