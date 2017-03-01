У клуба Kaspi Red в Астане уже более 220 магазинов партнеров.

21 февраля Kaspi запускает в Астане Kaspi Red, уникальный клуб для любителей покупок в рассрочку и бонусов.





«В Kaspi Red мы объединили все самое лучшее для наших любимых клиентов», - говорит Михаил Ломтадзе, председатель правления Kaspi Bank. «Участники клуба Kaspi Red получают уникальную возможность покупать в рассрочку в самых популярных магазинах и с каждой покупки получать бонусы. Все покупки с Kaspi Red - в рассрочку, без процентов, комиссий и переплаты».





У клуба Kaspi Red в Астане уже более 220 магазинов партнеров. Среди партнеров Kaspi Red такие популярные бренды, как DeFacto, Intertop, MEXX, LC Waikiki, Kimex, ETAM, Pandora, Mon Amie и многие другие. Многие магазины расположены в самых любимых астанинцами торгово-развлекательных центрах - «Хан Шатыр», «Мега Астана», «Asia Park», «Astana Mall».





Работает Kaspi Red очень просто. Все покупки - в рассрочку на 3 месяца. Это значит, каждая покупка в магазине партнера просто делится на 3 равных платежа. Один из трех платежей включается в ежемесячный счет, который нужно оплатить в течение 15 дней после выставления. Оплатить ежемесячный счет от Kaspi Red можно через любой Kaspi Терминал или на сайте Kaspi.kz с депозита или карты Kaspi Gold.









За каждую покупку участнику клуба Kaspi Red начисляются бонусы. 1% - всегда. 2% - если есть Kaspi Депозит свыше 1 миллиона тенге. 5% и более - по акциям от программы Kaspi Бонус.





В Алматы Kaspi Red был запущен в августе 2016 года. За это время участники клуба совершили в рассрочку более 150 тысяч покупок. Более подробно о клубе Kaspi Red можно узнать на сайте Kaspi.kz в разделе Red.



