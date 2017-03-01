Агентство Standard & Poor’s подтвердило международный рейтинг Bank RBK

Bank RBK смотрит в будущее с обоснованным оптимизмом, так как стратегия развития Банка на ближайший период предполагает фондирование за счет увеличения акционерного капитала Банка, а не за счет повышения доли депозитов.

АО «Bank RBK» (далее – Банк) сообщает, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента Банка на уровне «B-/C». Сохранение рейтинга на прежнем уровне в условиях турбулентности на банковском рынке Казахстана – это показатель стабильно высокого уровня управления Банком и доверия к стратегии акционеров и менеджмента.





Вместе с тем, по информации S&P, основным фактором пересмотра прогноза по рейтингам на «негативный» является возможный отток депозитов на фоне волатильных показателей ликвидности. Хотя S&P подчеркивает, что в рамках базового сценария возможный отток депозитов не предусматривается.





Bank RBK смотрит в будущее с обоснованным оптимизмом, так как стратегия развития Банка на ближайший период предполагает фондирование за счет увеличения акционерного капитала Банка, а не за счет повышения доли депозитов. Так, в феврале 2017 года Банк объявил об увеличении регуляторного капитала на 11 млрд тенге (в процентном выражении – на 12%). Таким образом, основной фактор пересмотра прогноза становится все менее и менее значимым.





Подтверждением доверия и участия со стороны акционеров и рынка является намерение Владимира Кима стать крупным участником Bank RBK. В настоящий момент его доля составляет 7,26% простых акций Банка. О сроках подачи в Национальный Банк Республики Казахстан документов на согласование Владимира Кима в качестве крупного участника Банка мы сообщим дополнительно в ближайшее время.







