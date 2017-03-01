Санавиация доставила в Астану павлодарского полицейского, спасшего 18 школьников

Как сообщил главврач первой горбольницы Павлодара Советхан Смаков, состояние героя стабилизировалось, что позволило его транспортировать.

«Решение было принято в ходе телемоста со столичными коллегами. Мурат дышит самостоятельно, в аппарате искусственной вентиляции легких не нуждается, поэтому сегодня за пациентом прибыла санавиация. Первые сутки он пробудет в реанимации, затем пациента переведут в центр политравмы, где он получит все необходимое оперативное лечение», - сказал Советхан Смаков.

Решение транспортировать пациента в республиканский центр политравмы при столичной больнице №1 было принято в первый же день пребывания старшего сержанта в реанимации, однако из-за сильной метели вылет санавиации был отменен. А после того, как состояние полицейского ухудшилось врачи не решились рисковать и решили подождать момента, пока пациента можно будет отключить от аппарата ИВЛ.





Между тем, обоих полицейских, предотвративших трагедию, представили к награде за мужество, а спасенные ими школьники завоевали первое место в шахматном турнире.



