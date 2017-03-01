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Новости за сегодня

Назначен новый замдиректора Службы внешней разведки РК

 

Во вторник, 28 февраля, Назарбаев подписал указ о новом назначении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Оразов Нурлан Оразович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Распоряжением Главы государства Омаров Руслан Искакович освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» в связи с переходом на другую работу.

 

1 марта 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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