Назначен новый директор КИСИ РК

Во вторник, 28 февраля, указом Президента РК Нурсултана Назарбаева Зарема Каукеновна Шаукенова назначена директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный твиттер Акорды.

Шаукенова Зарема Каукеновна родилась 29 сентября 1965 года в Шымкенте. Замужем, дочь 2005 г.р.

Последняя должность: Директор Института философии и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (1987), Психолог. Кандидат психологических наук; Доктор социологических наук, тема диссертации: «Социальное взаимодействие этносов в современном казахстанском обществе» (2003); Доцент кафедры психологии ЕНУ им. Гумилева (математические методы в психологии) (2003); · Профессор, академик Академии социологии (2005)

Трудовой стаж: · Психолог, начальник бюро, руководитель социально-психологической службы Карметкомбината (1987-1997);· Преподаватель кафедры психологии Карагандинского государственного университета имени Букетова (промышленная психология, психология общения) (1992-1996);· Преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета имени Гумилева (социология управления, социология средств массовой информации) (1998-2002);· Директор Института сравнительных социальных исследовании «ЦЕССИ-Казахстан» (1997-2007);· Главный редактор журнала «Алеуметтану-Sosiology» (с 2009);· Декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета (2007-2010);· Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (с 04.2010-09.2011);· Директор Института философии и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан (с 09.2011)

Прочие должности:· Директор Ассоциации социологов Казахстана (с 2003);· Эксперт - член экспертного совета комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан; · Член Ассоциации деловых женщин Казахстана;· Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Медаль;· Нагрудный знак Министерства и образования науки Республики Казахстан «За вклад в развитие науки Республики Казахстан» (2003)

Научные, литературные труды, публикации:· Книги: «Деловые игры в управлении», «Социальное взаимодействие этносов в современном казахстанском обществе» (2003), «Идеологический концепт развития Казахстана на современном этапе (2010), «Современный Казахстан: общественное мнение» (2011, в соавторстве). Автор более 150 научных и научно-методических публикаций; После защиты кандидатской диссертации 17, в том числе 7 учебно-методического характера