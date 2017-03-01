Абибуллаев, нарушивший этику госслужащего, освобожден от должности посла в Польше

Как сообщалось ранее, посол Казахстана в Польше Алтай Абибуллаев может быть наказан за нарушение законодательства о государственной службе, однако о каком конкретно проступке идет речь, не сообщается.





Этот вопрос рассматривался на заседании комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции, где принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Абибуллаев в разные годы занимал должности советника-посланника посольства Казахстана в Австрии, временного поверенного в делах РК в Хорватии, официального представителя министерства иностранных дел РК. Он также работал официальным представителем Службы центральных коммуникаций и заместителем председателя Агентства РК по связи и информации.



