Карнавал шагает по планете

Снимки, сделанные на карнавалах в странах Европы и Латинской Америки.

В феврале, перед началом Великого поста, по миру традиционно прокатывается волна ярких и красочных карнавалов. В данной подборке собраны снимки, сделанные на карнавалах в странах Европы и Латинской Америки за последние несколько недель , пишет , пишет ФотоТелеграф





Участница ежегодного детского карнавала, устраиваемого Обществом Красного Креста Тринидада и Тобаго, в парке Квин Парк Саванна в городе Порте-офе-Спейн, Тринидад и Тобаго, 18 февраля 2017 года.





Куклы, изображающие бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона (слева), лидера политической партии «Национальный фронт» и кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен (в центре), бывшего президента Франции Николя Саркози (справа) и других политиков, на карнавале в Ницце, 19 февраля 2017 года.





Участница Венецианского карнавала в Венеции, Италия, 17 февраля 2017 года.





Фигурка из папье-маше, пародирующая президента США Дональда Трампа, была сфотографирована во время подготовки к карнавальному шествию, которое было запланировано на Розенмонтаг, в Майнце, Германия, 21 февраля 2017 года.





Люди сжигают символическую стену на карнавале в Веракрусе, Мексика, 22 февраля 2017 года.





Предкарнавальные гулянья в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 февраля 2017 года.





«Полёт ангела» над площадью Святого Марка во время Венецианского карнавала в Италии, 19 февраля 2017 года.





Участница Женского карнавала (Weiberfastnacht), знаменующего начало недели уличных гуляний, апогеем которой является праздник Розенмонтаг, в Кёльне, Германия, 23 февраля 2017 года.





Фигурки из папье-маше, изображающие председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, лидера французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, бывшего председателя Совета министров Италии Маттео Ренци и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, готовы к карнавальному шествию, запланированному на Розенмонтаг в Кёльне, Германия, 21 февраля 2017 года.





Участники карнавала в городе Жакмель на Гаити в масках из папье-маше, 19 февраля 2017 года.





Предкарнавальные народные гулянья на острове Пакета в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 февраля 2017 года.





Участники карнавала в городе Жакмель на Гаити в костюмах персонажей фильма «Аватар», 19 февраля 2017 года.





Участник карнавала в городе Жакмель на Гаити пугает мальчика, 19 февраля 2017 года.





Участница ежегодных предкарнавальных народных гуляний в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 февраля 2017 года.





Участники Венецианского карнавала в Италии, 19 февраля 2017 года.





Участник Венецианского карнавала возле моста Риальто в Венеции, Италия, 18 февраля 2017 года.





Ежегодное карнавальное шествие «Женись на мне» на главной улице Сан-Паулу, Бразилия, 18 февраля 2017 года.





Женский карнавал (Weiberfastnacht) в Кёльне, Германия, 23 февраля 2017 года.





Собака в костюме гондольера на площади Святого Марка на Венецианском карнавале в Италии, 18 февраля 2017 года.





Участница предкарнавальных народных гуляний на острове Пакета в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 февраля 2017 года.