В Казахстане в детских игрушках запретят магниты

28 февраля Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила запрет на использование в игрушках небольших сверхсильных незакрепленных магнитов, установила переходные положения к техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на аттракционы и опасные вещества в изделиях электротехники и радиоэлектроники, приняла ряд других важных решений в сферах технического регулирования, промышленности и АПК, таможенного сотрудничества, передает BNews.kz.

Члены Коллегии одобрили внесение в техрегламент ЕАЭС «О безопасности игрушек» ряда положений, в том числе требований безопасности к магнитным игрушкам, имеющий сверхсильные незакрепленные магниты и магнитные элементы небольших размеров.

Показатель магнитного потока должен соответствовать европейской норме - EN 71-1. Запрет связан с тем, что случайное проглатывание ребенком таких магнитов может серьезно угрожать его здоровью и жизни. По предложению Беларуси запланирована разработка новых пяти межгосударственных стандартов, которые будут регламентировать требования к поверхностному окрашиванию игрушек, безопасности игровых комплектов и батутов для домашнего пользования.

Установлены переходные положения технического регламента ЕАЭС «О безопасности аттракционов», который вступит в силу 18 апреля 2018 года. В регламенте отражены единые обязательные требования в отношении «оборудования для развлечения пассажиров во время движения», в том числе механизированных кресел кинотеатров, надувных батутов, каруселей, колес обозрения, катапульт, картингов, башен свободного падения и т.д. Особое внимание в документе уделяется требованиям к детским и водным немеханизированным аттракционам. Ранее наднациональным законодательством эта продукция не регулировалась.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков отметил, что техрегламент распространяется на стационарные и временно устанавливаемые аттракционы. При пользовании ими пассажиры могут испытывать воздействие, которое разделено на три степени потенциального биомеханического риска: высокую (RB-1), среднюю (RB-2) и низкую (RB-3). Первая характеризуется вероятностью причинения человеку вреда, угрожающего его жизни, вторая - тяжкого вреда, третья - вреда с временной потерей трудоспособности. Документ минимизирует или исключает эти риски, устанавливая требования к скорости движения и высоте подъема механизмов, углу отклонения пассажирского кресла и другие.

«Проектирование и изготовление аттракционов, предназначенных для детей, - должно осуществляться с учетом дополнительных рисков, - заявил министр ЕЭК Валерий Корешков. - К ним предъявляются особые требования, в числе которых необходимость изготовления оборудования из травмобезопасных материалов и покрытий и обеспечение безопасных расстояний между подвижными и неподвижными элементами конструкций».

До 18 октября 2019 года в Союзе можно выпускать аттракционы, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. До этой же даты допускается изготовление аттракционов, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента.

Кроме того, члены Коллегии ЕЭК утвердили переходные положения технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», который вступит в силу 1 марта 2018 года.

Говоря о достоинствах техрегламента, министр по техническому регулированию Комиссии Валерий Корешков подчеркнул: «Документ ограничивает применение свинца, ртути, кадмия и других опасных веществ в компьютерах, холодильниках, мобильных телефонах, стиральных машинах, пылесосах, утюгах и других бытовых электроприборах, что существенным образом влияет на безопасность потребителя».

До 20 марта 2020 года допускаются производство и выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлектроники без осуществления оценки соответствия и документов об оценке соответствия требованиям техрегламента.

Коллегия ЕЭК одобрила перенос срока вступления в силу требования по маркировке технического регламента ЕАЭС «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе». Техрегламент регулирует обращение в странах Союза взрывчатых веществ, производимых для использования энергии взрыва в угольной, нефтяной, газовой и ряде других отраслей промышленности. По предложениям Минэкономразвития России, поддержанным национальными правительствами всех стран ЕАЭС, срок обязательного введения во взрывчатые вещества маркировочных составов и микроносителей перенесен с 1 января 2017 года на 1 января 2021 года. Окончательное решение принимает Совет ЕЭК.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений к техрегламенту ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива». Перечень включает 12 межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO, и 18 национальных стандартов. Среди них стандарты в отношении таких элементов техрегламента, как «октановое число», «массовая доля суммы непредельных углеводородов», «давление насыщенных паров», «интенсивность запаха» и др.

Перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «Безопасность автомобильных дорог» дополнены восемью ГОСТами, государственным стандартом Беларуси и национальным стандартом Казахстана. В частности, в перечни включен ГОСТ 33387-2015, касающийся использования противогололедных материалов на автодорогах. В частности, в перечни включен ГОСТ 33387-2015 с требованиями к противогололедным материалам, применяемым на автодорогах. Он устанавливает требования к жидким и твердым материалам, например, к их плавящей способности, температуре начала кристаллизации и др. Кроме того, включены пять стандартов по методам испытаний железобетонных изделий и конструкций.

Утверждены единая форма свидетельства о классификации маломерных судов и правила ее оформления. Это решение Коллегия ЕЭК приняла для оценки соответствия продукции требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности маломерных судов».

Свидетельство оформляется уполномоченным органом государства-члена в отношении маломерных судов с длиной корпуса больше шести метров и серийно выпускаемых маломерных судов аналогичной длины.

Коллегия ЕЭК также классифицировала конденсаторы и испарители для систем кондиционирования воздуха моторных транспортных средств в товарной позиции 8415 ТН ВЭД ЕАЭС. Ранее в странах Союза они классифицировались в разных товарных позициях. Такая практика создавала неравные условия для импортеров при ввозе конденсаторов и испарителей в страны ЕАЭС. Решение Коллегии ЕЭК позволило уравнять участников внешнеэкономической деятельности, обеспечить общие правила доступа товара на союзный рынок, а также дало возможность таможенным органам государств-членов применять единые подходы.

Принятые Коллегией ЕЭК решения в целом упрощают условия ведения бизнеса в странах Евразийского экономического союза, способствуют обеспечению населения безопасными и качественными товарами.