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Новости за сегодня

Абибуллаев, нарушивший этику госслужащего, освобожден от должности посла в Польше

 

Указом Главы государства Абибуллаев Алтай Ибрагимович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша, сообщает «Казахстанская правда».

Как сообщалось ранее, посол Казахстана в Польше Алтай Абибуллаев может быть наказан за нарушение законодательства о государственной службе, однако о каком конкретно проступке идет речь, не сообщается.

Этот вопрос рассматривался на заседании комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции, где принято решение о внесении на имя главы государства рекомендации по наложению на Абибуллаева дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Абибуллаев в разные годы занимал должности советника-посланника посольства Казахстана в Австрии, временного поверенного в делах РК в Хорватии, официального представителя министерства иностранных дел РК. Он также работал официальным представителем Службы центральных коммуникаций и заместителем председателя Агентства РК по связи и информации.

 

1 марта 2017, 09:48
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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