Найден древнейший организм на Земле
1 марта 2017, 10:30
Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни.
Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие из известных окаменелые фрагменты жизни на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Лента.ру.
Следы бактерий, живших на планете около 3770-4280 миллионов лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.
Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.
Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из того же Нуввуагиттука, а также строматолитах из Гренландии. Имеющиеся у биологов данные указывают, что уже около 3,7 миллиарда лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.
Фото: Dominic Papineau
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