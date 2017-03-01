Трое подозреваемых задержаны по делу об убийстве врача-психиатра в Костанае

Подробности дела пока не раскрываются в интересах следствия.

В Костанае раскрыто громкое убийство председателя амбулаторной судебной психиатрической экспертизы (АСПЭК), судебно-психиатрического эксперта высшей категории Рашиды Сандыбаевой , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.





«Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства бывшего главврача Костанайского областного психиатрического диспансера, - говорится в сообщении.





- По делу задержаны трое подозреваемых. Они дают признательные показания».





«В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия с целью закрепления доказательной базы для предъявления обвинения и ареста других участников преступной группировки», - отмечается в сообщении.





Прочие подробности пока не раскрываются в интересах следствия.





Как сообщалось, 20 февраля в Костанае было обнаружено тело зверски убитой Рашиды Сандыбаевой - известного врача, бывшего руководителя областного психиатрического диспансера. Рашида Сандыбаева отдала более 30 лет жизни врачебному делу.



