Трое подозреваемых задержаны по делу об убийстве врача-психиатра в Костанае
1 марта 2017, 10:35
Подробности дела пока не раскрываются в интересах следствия.
В Костанае раскрыто громкое убийство председателя амбулаторной судебной психиатрической экспертизы (АСПЭК), судебно-психиатрического эксперта высшей категории Рашиды Сандыбаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
«Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства бывшего главврача Костанайского областного психиатрического диспансера, - говорится в сообщении.
- По делу задержаны трое подозреваемых. Они дают признательные показания».
«В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия с целью закрепления доказательной базы для предъявления обвинения и ареста других участников преступной группировки», - отмечается в сообщении.
Прочие подробности пока не раскрываются в интересах следствия.
Как сообщалось, 20 февраля в Костанае было обнаружено тело зверски убитой Рашиды Сандыбаевой - известного врача, бывшего руководителя областного психиатрического диспансера. Рашида Сандыбаева отдала более 30 лет жизни врачебному делу.
Фото с сайта inform.kz
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