Частные вузы трансформируют в некоммерческие организации

В Центральном аппарате партии «Нұр Отан» в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное заседание комиссии по направлению «Образование» Предвыборной программы партии «Нұр Отан». На повестке дня были рассмотрены вопросы трансформации частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой.

Член фракции «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, партийный куратор комиссии Абдиманап Бектурганов напомнил, что согласно Плану нации предусмотрено поэтапное расширение академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с учетом опыта «Назарбаев Университета», а также трансформация частных вузов в некоммерческие организации в соответствии с международной практикой.

Вице-министр образования и науки РК, член комиссии Бибигуль Асылова сказала, что в настоящее время министерством разработан проект концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений». В данный момент документ находится на согласовании в Правительстве, затем будет направлен в Мажилис Парламента.

- В законопроекте предусмотрены конкурентные меры и пути расширения академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта «Назарбаев Университета». На сегодня вузы могут разрабатывать различные образовательные программы в соответствии с требованием рынка труда, это позволяет увеличить самостоятельность и мобильность вузов, а также учитывать потребности рынка труда конкретного региона, - сказала она.

Переход вузов на новые организационно-правовые формы будет предусматривать создание наблюдательных советов, ежегодную публичную отчетность и проведение аудита финансовой деятельности.

С прошлого года в 28 вузах функционируют наблюдательные советы, в их состав входят ученые, бизнесмены, представители местных исполнительных органов и общественность. Также с этого года должность ректора государственного вуза стала выборной. Открытый конкурсный отбор проходит с участием наблюдательного совета университета. Кандидаты на должность ректора должны представить программу развития университета и полностью соответствовать основным требованиям отбора.

- На должность ректора должно быть не менее трех человек. На сегодня путем конкурсного отбора назначены пять ректоров государственных вузов. Проводится конкурс еще по шести вузам, - продолжила Бибигуль Асылова.

Данная форма назначения ректоров государственных вузов в первую очередь обеспечит открытость самой процедуры назначения и дальнейшего качественного развития учебного заведения.

Отмечалось, что с 2017 года планируется предоставление базовым вузам, осуществляющим подготовку кадров для предприятий ГПИИР, самостоятельности на основе программ развития. С 2021 года данный опыт будет транслироваться на остальные вузы.

По итогам заседания членами комиссии выработаны рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы.

Любовь Артымович