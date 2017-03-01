С выходом отечественных НПЗ на полную мощность, Минэнерго сможет обеспечить стабильность цен на них.

После 2019 года Казахстан будет полностью обеспечивать себя нефтепродуктами. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании коллегии Министерства, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на необходимости увеличения объема переработки нефти. После модернизации наших трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет после 2019 года с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов - бензина, дизтоплива, авиатоплива. После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полного обеспечения внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по ГСМ», - сказал Бозумбаев.





По его словам, Атырауский и Павлодарский НПЗ завершат модернизацию в 2017 году, а Шымкентский НПЗ в 2018 году. После выхода их на полную мощность Минэнерго сможет обеспечить стабильность цен на все нефтепродукты.





Мейрамбек Байгарин