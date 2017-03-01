Изменения в системе здравоохранения

В Алматинской области прошло расширенное заседание партийного контроля по вопросу здравоохранения.

Государство уделяет огромное внимание вопросу здравоохранения в республике. Общеизвестно, что для дальнейшего укрепления здоровья населения, обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны указом Президента год назад была утверждена государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык».

На повестке прошедшего заседания встал вопрос разъяснения и обсуждения внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, эффективность реализации госпрограммы, а также предложения по совершенствованию законодательства.

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения в этом году по республике будет внедрено обязательное социальное медицинское страхование. Также в рамках реализации госпрограммы «Денсаулык» планируется автоматизировать все рабочие процессы в медорганизациях и вести учет медицинской информации в электронном формате. Кроме того, поэтапно будет внедряться самостоятельная онлайн-запись пациентов на прием к врачам, консультирование в режиме реального времени и их наблюдение с использованием персональных стационарных компьютеров и смартфонов. К 2019 году охват населения электронными паспортами здоровья и доля электронных госпитализаций достигнет 50%, доля организаций здравоохранения, подключенных к единой сети, достигнет 80%.

На заседании члены партии, депутаты областного маслихата, руководители управлений подробно остановились на каждом из вопросов дальнейшего развития и усовершенствования вопросов здравоохранения.

- С 2017 года в рамках реализации 2-го этапа Единой национальной системы здравоохранения планируется поэтапное внедрение социального медицинского страхования. С целью проведения разъяснительной работы среди населения, медицинских работников проведена определенная работа, - отметила директор многопрофильной больницы Талдыкоргана Сауле Кусмолданова.

В завершение заседания членами комиссии были озвучены предложения по внедрению обязательного медицинского страхования.

Олеся Ильченко