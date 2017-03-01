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Новости за сегодня

В составе руководства ForteBank произошли кадровые изменения

 

Решением Совета директоров АО «ForteBank» 25 февраля 2017 года избраны новые заместители Председателя Правления - члены Правления Гаухар Тусупкалиевна Бисембиева и Адиль Умирбаевич Батырбеков.

Гаухар Бисембиева курирует розничный бизнес банка.

Адиль Батырбеков будет курировать корпоративный блок, малый и средний бизнес.

Гаухар Бисембиева имеет 20-летний опыт работы в финансовой системе Казахстана. За эти годы прошла путь от рядового специалиста до заместителя Председателя Правления в ведущих банках страны. С 2009 до 2015 года занимала руководящие должности в АО «ForteBank», исполняла важную роль в процессе объединения трех банков (АльянсБанк, Темiрбанк, ForteBank) и внесла значительный вклад в развитие розничного блока. Последние два года находилась на позиции управляющего директора, курирующего розничный бизнес.

Окончила факультет международных экономических отношений в Казахской государственной академии управления, а также получила степень магистра делового администрирования в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования.

Адиль Батырбеков работает в банковской сфере на протяжении последних 20 лет. Начав карьеру с позиции финансового аналитика, в последние годы занимал должность управляющего директора, члена Правления одного из крупнейших казахстанских банков. Является профессионалом с многолетним опытом работы и обширными знаниями в вопросах корпоративного, малого и среднего бизнеса.

Окончил факультет международных экономических отношений в Казахской государственной академии управления, а также получил степень магистра делового администрирования в Бизнес Школе Университета Ноттингем (Соединенное Королевство).

1 марта 2017, 10:52
Источник, интернет-ресурс: АО «ForteBank»

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