В ВКО бухгалтер школы присвоила 16 миллионов из бюджета для лечения матери и сестры

В одном из сел Глубоковского района бухгалтер из-за тяжелой болезни матери и сестры пользовалась школьным бюджетом на протяжении четырех лет. Женщину приговорили к реальному сроку, уменьшив его по амнистии. Подробности удалось узнать из материалов районного суда, сообщает YK-news.kz





Четыре года подряд бухгалтер школы присваивала себе средства учебного заведения, оставшиеся в результате экономии бюджета. Излишки в казне образовывались из-за временной нетрудоспособности сотрудников, наличия вакантных должностей и разницы в стаже. Остаток средств в конце каждого месяца женщина переводила себе на карту, а затем обналичивала. За указанный срок она прибрала к рукам свыше 16 миллионов тенге. Хищения вскрылись после аудиторской проверки.





В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что на преступление пошла из-за тяжелых семейных обстоятельств: у ее матери был диагностирован рак легких, а у сестры — рак печени. На лечение требовались большие деньги.





За присвоение вверенного чужого имущества суд приговорил женщину к шести годам заключения с конфискацией. По амнистии срок сократили до трех лет. Приговор пока не вступил в законную силу.



