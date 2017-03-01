Жильцы пустовавших квартир в Костанайской области смогут оформить законные права на жилье

Проект «Жилье – без проблем» будет реализован в течение 2017 года.

Впервые в истории прокуратуры Костанайской области организован «On-Line» сервис по приему вопросов, предложений и откликов от населения, ответы на которые предоставлены первым руководителем посредством прямой трансляции, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.





Население смогло самостоятельно поучаствовать в проектно-организационной работе надзорного органа.





Так, на протяжении месяца каждый абонент мессенджера «WhatsApp» направлял вопросы и предложения прокурору Марату Кайбжанову, ответы на интересующие вопросы получены в прямом эфире местного телеканала.





Наибольшее количество вопросов поступивших к прокурору области в рамках организованной обратной связи, поступило в сфере жилищного законодательства.





Здесь граждан интересовал практически один вопрос - легализация прав собственности на неоформленное жилье.

Ситуация здесь была в следующем многими гражданами в период 90-х и начала 2000 годов для проживания занимались пустующие квартиры, не имеющие правоустанавливающих документов.





В каждом случае граждане за свой счет восстанавливали эти жилища, добросовестно несли бремя их содержания и производили оплату коммунальных услуг.





В связи с проводимой государственной инвентаризацией жилищного фонда, возник вопрос регистрации законности права владения таким имуществом.





Разрешить, либо прокомментировать эту ситуацию граждане просили прокурора области.





На, что Марат Кайбжанов ответил, что ему известна эта сложная ситуация и для ее разрешения был разработан Проект «Жилье – без проблем», направленный на содействие гражданам в оформлении их законных прав на жилье. Этот проект будет реализован в течение 2017 года.





Фото с сайта kst.prokuror.kz



