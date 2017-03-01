Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест
1 марта 2017, 10:59
Его арест продлится до 28 марта 2017 года.
Экс-главе Единого накопительного пенсионного фонда Руслану Ерденаеву продлили арест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Судом вынесено постановление о продлении ареста в отношении председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева на месяц - до 28 марта 2017 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
Как сообщалось ранее, Р. Ерденаев, а также начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Муса Бахтов, председатель наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО «Бузгул Аурум» А. Найзагарин подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.
Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Напомним, сделку ЕНПФ в 5 миллиардов тенге расследует ДКНБ Алматы. Как стало известно, основанием для досудебного расследования по факту сделки ЕНПФ о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум» стало заявление от Национального банка РК.
Динара Балымбетова
Фото с сайта inform.kz
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