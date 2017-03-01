«Сарыарка» вышла вперед в серии плей-офф ВХЛ со «Звездой»

В Караганде соперники по этой серии показали кардинально разные результаты – сначала разгрома добилась «Сарыарка», а потом тем же, но с чуть меньшим счетом, побаловала себя и «Звезда». Но было в тех матчах все же нечто объединяющее, сообщает сайт лиги.





Дело в том, что в обеих встречах были зафиксированы «сухари», просто сначала с одной стороны, а потом – с другой. У карагандинцев его добился Гелашвили, а у армейцев – Самойлов. Вот и в третьей встрече серии одна из команд не пропустила, причем «сухарь» достался новому вратаря, ведь тренерские штабы синхронно решили доверить последний рубеж свежим голкиперам – Филоненко и Перетягину (он, правда, уже выходил на замену ранее).





«На ноль» сыграл, как вы понимаете, Перетягин, при этом он отразил всего 17 бросков «Звезды», при 32-х сейвах в исполнении Филоненко. Ну а победу дружине Вадима Епанчинцева принес точным бросков в начале второго периода Михаил Анисин.





- Без борьбы и без голов такие встречи не выигрываются, - заметил после матча главный тренер «Звезды» Дмитрий Ерофеев.





- Я благодарен команде за то, что она с первой минуты и до последней играла правильно, дисциплинированно, самоотверженно, - сказал в свою очередь Епанчинцев. - Это дало результат.



