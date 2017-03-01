Проведено заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции

28 февраля т.г. в Министерстве юстиции проведено заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции.

Итоги деятельности Общественного совета за 2016 год были рассмотрены с участием членов Президиума Общественного совета.

В ходе рассмотрения первого вопроса с докладом выступил председатель Общественного совета Жумабеков О.И. который отметил, что в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и вытекающего из него Закона «Об общественных советах» в феврале 2016 года в Министерстве юстиции создан Общественный совет по вопросам деятельности органов юстиции.

В его состав вошли представители различных сфер деятельности, которые хорошо знают работу Министерства юстиции.

В целом за 2016 год Общественным советом по вопросам деятельности органов юстиции была проведена объемная работа, было организовано и проведено 7 заседаний Общественного совета, на которых рассмотрены

22 вопроса, касающиеся деятельности органов юстиции.

По итогам рассмотрения вопросов членами Общественного совета даны соответствующие рекомендации.

К примеру, при обсуждении анализа по рассмотрению жалоб физических и юридических лиц на действия нотариусов и адвокатов Министерству юстиции было рекомендовано совместно с Республиканской коллегией адвокатов рассмотреть вопрос исключения членских взносов для вступления в коллегию адвокатов.

В этой связи Министерством юстиции проанализировано действующее законодательство в части уплаты членских взносов для вступления в коллегию адвокатов.

Так, Законом «Об адвокатской деятельности» установлено право коллегий адвокатов взимать первоначальные целевые взносы, и обязанность устанавливать ставки таких взносов в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законодательным актом Республики Казахстан.

При этом, коллегиями адвокатов также исполняется норма вышеуказанного закона об освобождении адвокатов от уплаты ежемесячных членских взносов на период нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Поступающие взносы расходуются исключительно на укрепление материально-технической и учебно-методической базы коллегий адвокатов, т.е. на приобретение в собственность помещений для юридических консультации адвокатов.

Однако, на сегодняшний день имеет место проблема обеспечения помещениями адвокатов для оказания юридических консультаций, в связи с недостаточностью поступающих средств.

В этой связи, за коллегией адвокатов оставлено право взимать первоначальные целевые взносы.

Кроме того, в соответствии с требованиями Закона «Об общественных советах» были рассмотрены и одобрены единогласно 43 проекта нормативных правовых актов, разработанных Министерством юстиции.

В заключение своего выступления председатель Общественного совета Жумабеков О.И. отметил, что Общественные советы были созданы всего год назад, в связи с чем, истекший год был годом их становления.

Проделанная за истекший год работа позволила наработать определенный опыт, в то же время успешная деятельность Общественных советов обеспечивается благодаря активности его членов.

В этой связи, членами Общественного совета было рекомендовано активизировать деятельность Общественного совета и в полной мере использовать его потенциал.

Также в ходе заседания Общественного совета обсуждались итоги работы Апелляционного совета по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции за 2016 год.

В 2016 году проведено 20 заседаний Апелляционного совета, на которых рассмотрено 178 возражений на решения регистрирующего органа (МЮ, РГП «НИИС»).

Подавляющее большинство возражений связано с регистрацией товарных знаков (96 %).

По итогам рассмотрения возражений 64,5 % удовлетворены, 31,5% отказано и 4% оставлены без рассмотрения ввиду отсутствия компетенции.

В целях дальнейшего снижения доли удовлетворения возражений на постоянной основе проводится мероприятия по повышению уровня квалификации экспертов РГП «НИИС».

В организацию работы Апелляционного совета в 2015 году внесены значительные изменения, отмеченные положительно патентными поверенными.

Кроме того, в рамках проекта Закона по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, разработанного в истекшем году предлагается рассмотреть вопрос о расширении полномочий Апелляционного совета в части рассмотрения возражений по недобросовестной конкуренции с привлечением уполномоченного органа в сфере конкуренции.

По итогам рассмотрения вопросов членами Общественного совета даны соответствующие рекомендации.