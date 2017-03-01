Европейский банк реконструкции и развития профинансирует работы по замене приборов учета в системе ЖКХ Казаxстана

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с вице президентом ЕБРР Пьером Хейльбронном. В ходе встречи подписано кредитное соглашение между ЕБРР и АО «Фонд развития ЖКХ» по вопросу установки общедомовых приборов учета тепла и автоматизированных систем регулирования теплопотребления.

В рамках исполнения поручения Главы государства по полномасштабной установке общедомовых приборов учета тепла (ОПУТ) в жилом фонде республики, АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» успешно реализован проект по установке ОПУТ.

В 2014-2015 годах из государственного бюджета было выделено 6 млрд.тенге путем пополнения уставного капитала Фонда. В ходе реализации программы Фондом предусмотрен план финансирования по установке 8 289 ед. ОПУТ согласно заключенных договоров финансового лизинга в объеме 5,6 млрд.тенге до конца 2016 года и 400 млн.тенге до 1 марта 2017 года.

Согласно представленных данных Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан дополнительная потребность жилого фонда страны порядка 12 тыс. ед. приборов.

Продолжить работу планируется в рамках Программы сотрудничества с ЕБРР. Финансирование этих мероприятий за счет займа является хорошим примером привлечения внебюджетных инвестиций в сферу развития ЖКХ.

Установка порядка 8300 ОПУТ в рамках займа даст общий положительный эффект в виде: наладки точного учета потребления тепловой энергии; снижения сверхнормативных потерь; и экономии средств потребителей до 30%.