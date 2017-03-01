 
Облачно
-12°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 41%

Влажность: 83%

Давление: 736 мм рт. ст.

Ветер: западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.00

1 марта 

Курс НБРК

312.76

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.30

Продажа

314.00

АСТАНА

Покупка

313.20

Продажа

313.70

Подробнее
332.00

1 марта 

Курс НБРК

331.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

331.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует работы по замене приборов учета в системе ЖКХ Казаxстана

 

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с вице президентом ЕБРР Пьером Хейльбронном. В ходе встречи подписано кредитное соглашение между ЕБРР и АО «Фонд развития ЖКХ» по вопросу установки общедомовых приборов учета тепла и автоматизированных систем регулирования теплопотребления.

В рамках исполнения поручения Главы государства по полномасштабной установке общедомовых приборов учета тепла (ОПУТ) в жилом фонде республики, АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» успешно реализован проект по установке ОПУТ.

В 2014-2015 годах из государственного бюджета было выделено 6 млрд.тенге путем пополнения уставного капитала Фонда. В ходе реализации программы Фондом предусмотрен план финансирования по установке 8 289 ед. ОПУТ согласно заключенных договоров финансового лизинга в объеме 5,6 млрд.тенге до конца 2016 года и 400 млн.тенге до 1 марта 2017 года.

Согласно представленных данных Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан дополнительная потребность жилого фонда страны порядка 12 тыс. ед. приборов.

Продолжить работу планируется в рамках Программы сотрудничества с ЕБРР. Финансирование этих мероприятий за счет займа является хорошим примером привлечения внебюджетных инвестиций в сферу развития ЖКХ.

Установка порядка 8300 ОПУТ в рамках займа даст общий положительный эффект в виде: наладки точного учета потребления тепловой энергии; снижения сверхнормативных потерь; и экономии средств потребителей до 30%.

1 марта 2017, 11:15
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код