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Жертва изнасилования едет в Караганду проходить тест на полиграфе

1 марта 2017, 11:19

Из Балхаша ей предложили поехать в одной машине с обидчиками.


Пострадавшей от изнасилования Нургуль Кусылбековой предложили пройти через детектор лжи. Вместе с ней в Караганду отправились и подозреваемые в изнасиловании, сообщает NV.

По словам активистов движения за защиту прав женщин, пострадавших от насилия, следователь настаивал, чтобы Нургуль ехала из Балхаша в одной машине с подозреваемыми.

Нургуль от поездки в компании своих обидчиков отказалась. Она купила билет на поезд, в Караганде её встретят сотрудники кризисного центра «Мой дом».

Напомним, жительница Балхаша обвиняет двоих мужчин в зверском изнасиловании. По словам, женщины они ее изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу.

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