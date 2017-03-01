Жертва изнасилования едет в Караганду проходить тест на полиграфе

Из Балхаша ей предложили поехать в одной машине с обидчиками.

Пострадавшей от изнасилования Нургуль Кусылбековой предложили пройти через детектор лжи. Вместе с ней в Караганду отправились и подозреваемые в изнасиловании, сообщает NV





По словам активистов движения за защиту прав женщин, пострадавших от насилия, следователь настаивал, чтобы Нургуль ехала из Балхаша в одной машине с подозреваемыми.





Нургуль от поездки в компании своих обидчиков отказалась. Она купила билет на поезд, в Караганде её встретят сотрудники кризисного центра «Мой дом».



