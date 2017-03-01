Аксакал из ЮКО рассказал, для чего нужна токал

Аксакал считает, что заботящаяся о супруге жена еще при жизни должна найти мужу токал, чтобы он в старости не остался один.

Куттыбек Аташов - уважаемый аксакал из села Зертас Южно-Казахстанской области объяснил, зачем мужчине нужна токал. По его мнению, так мужчине будет обеспечена достойная старость , сообщает , сообщает "Замана"





В последнее время в РК все чаще поднимают тему многоженства. Житель ЮКО считает, что это необходимый процесс в современном обществе.





Куттыбек Аташов отметил, что законная супруга еще при жизни должна найти своему мужу воспитанную и заботливую токал. Это он объясняет тем, что если мужчина умрет раньше своей жены, то она может положиться на заботу токал, а не снохи или близких. Может также поговорить с ними по душам и не чувствовать неудобства.





"А если сначала умрет жена? Как быть мужчине? Допустим, в старости он сильно заболел и не может элементарно встать с кровати и сходить по нужде. Вот, на кого он должен положится в таком случае? Как просить сноху о помощи?" - вопрошает Куттыбек-ата.





Аксакал пояснил, что в многоженстве есть свои законы и правила. Например, нельзя жениться без разбора и разводиться при первой стычке, а также мужчина должен выполнять свои обещания перед супругами.



