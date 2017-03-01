Головкин провел открытую тренировку перед боем с Джейкобсом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) провёл открытую тренировку в рамках подготовки к обязательной защите против «обычного» чемпиона WBA американца Дэниела Джейкобса (32-1, 29 КО), которая состоится 18 марта в Нью-Йорке (США).



















