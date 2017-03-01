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Новости за сегодня

В Пекине обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов Казахстана и Китая

 

Сегодня в Пекине состоялось 11-ое заседание между Министерством по инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по делам развития и реформ (ГКРР) КНР по вопросу обсуждения совместных инвестиционных проектов. Встреча прошла под председательством вице-министра по инвестициям и развитию РК Ерлана Хаирова и заместителя председателя ГКРР Нин Цзичжэ.

Для Казахстана и Китая остается важным дальнейшее развитие индустриально-инвестиционного сотрудничества, в рамках которого уже сформирован перечень из 51 проекта на общую сумму 26,2 млрд. долл. США.

В настоящее время уже реализовано 2 проекта, а по 5 начаты работы, большинство проектов находятся на стадии разработки технической и проектно-сметной документации. В целом динамика реализации проектов положительна.

Вчера министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек в интервью казахстанским журналистам в Пекине сообщил, что в течение 5 лет Казахстан и Китай планируют реализовать свыше 50 совместных казахстанско-китайских проектов на общую сумму в 25-30 млрд. долларов. Это позволит значительно увеличить объемы продукции, выпускаемой в обрабатывающем секторе РК.

«Все проекты ведутся достаточно активно. Мы ожидаем, что буквально в этом и следующем году мы дадим старт большому количеству проектов», - подчеркнул Касымбек.

Также, в ходе встречи стороны обсудили вопросы изучения и обмена опытом в сфере индустриализации и Госпрограмм индустриализации Казахстана и «Made in China-2025» Китая. Сегодня проводится работа по обмену информации справочного характера в отношении государственных программ развития и законодательных актов, имеющих отношение к инвестиционной деятельности по отдельным отраслям экономики РК. Кроме этого, Казахстан и Китай намерены наладить полноценные стажировки между казахстанскими и китайскими институтами развития для содействия и укреплению технического сотрудничества между странами.

1 марта 2017, 11:19
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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