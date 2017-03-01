Боец Нурмагомедов подарил Тайсону папаху

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим американским боксером Майком Тайсоном . Об этом он сообщил в своем Instagram.





«Он подарил мне перчатку со своим автографом, а я подарил папаху. Также он пожелал удачи мне в предстоящем бою», — написал Нурмагомедов. Свое сообщение он сопроводил совместной с Тайсоном фотографией.





4 марта россиянин в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проведет бой против американца Тони Фергюсона. Этот поединок Нурмагомедов посчитал главным в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает Лента.ру.





«Наконец-то у меня появилась возможность сразиться за титул временного чемпиона. Я жду этого поединка с большим воодушевлением и давно мечтаю побороться с непобежденным чемпионом UFC в легком весе», — заявил он. Ранее российский боец рассказал о желании сломать руку и разбить лицо Фергюсону, чтобы научить его уважению.





Нурмагомедов одержал 24 победы в 24 боях.





Майк Тайсон — один из самых известных спортсменов в истории бокса, он носил звание абсолютного чемпиона мира и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Американец завершил спортивную карьеру в 2005 году, с тех пор он успел написать автобиографию, поработать промоутером и сняться более чем в 55 фильмах, сериалах и телешоу.



