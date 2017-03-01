Жамбылский гипсовый завод планирует открыть новый цех
1 марта 2017, 11:34
Открытие цехов обеспечило регион новыми рабочими местами.
В АО «Жамбылгипс» планируется открытие нового цеха по производству вспученного перлита. Выпуск инертного материала является перспективным и уникальным не только для области, но и для Казахстана, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
Вспученный перлит применяется для изготовления теплоизоляционных материалов. Штукатурные растворы с применением вспученного перлитового песка используется как утеплитель. Применяется при производстве гипсовых перегородок, в качестве заполнителя легких бетонов. Также необходим и в сельском хозяйстве.
АО «Жамбылгипс» располагает мощной инфраструктурой и развитой промбазой, включающей в себя гипсоварочные, горные цеха, гипсокартонный завод и завод по производству пазогребневых плит столярные, электрические цеха, складские помещения, площадки, железнодорожную ветку протяженностью 3 км, которая связывает завод со многими регионами Казахстана и СНГ.
Предприятие ведет разработку и добычу гипса крупнейшего в Казахстане месторождения «Улькун-Бурултау», а также добычу мрамора на карьерах «Молодежный» Кордайского месторождения.
АО «Жамбылгипс» повышает качество выпускаемой продукции, совершенствует технологию.
Напомним, что в прошлом году на предприятии открылись два новых цеха - по производству гипса и микрокальцита.
Микрокальцит производился в Алматинской области и в небольших объемах. В промышленных масштабах впервые реализовано в Жамбылской области.
Проект реализован в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Стоимость запущенных цехов составляет 2500 млн. тенге. Проектная мощность — 270 тысяч тонн продукции.
Открытие цехов обеспечило регион новыми рабочими местами.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
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