Баталов запретил перекапывать асфальт на дорогах Талдыкоргана

Аким Аламтинской области Амандык Баталов провел совещание по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры города Талдыкорган, газификации региона и презентации проектов благоустройства областного центра сообщает корреспондент Zakon.kz





В ходе совещания заместитель акима города Талдыкорган Аскар Тутубаев представил план развития транспортной инфраструктуры согласно которому из бюджета выделено 2 миллиарда 325 миллионов тенге. На эти средства планируется построить 23,4 км дорог на 13 улицах Талдыкоргана. Амандык Баталов выслушав докладчика поставил ряд конкретных задач.









"Необходимо провести капитальный ремонт улиц Абая, Акын Сара, Абылайхана, Алдабергенова, Сланова, Ескельды би, Кабанбай батыра. Все работы должны проводиться очень качественно. При этом на тех улицах города, где идет или запланирована прокладка газовых сетей проводите только ямочный ремонт. Капитальный ремонт проведете после завершения работ по газификации, а не так, что ремонт сделали, а потом начали копать новый асфальт и закладывать трубы. Это бюджетные деньги, поэтому будьте очень внимательны", - отметил Амандык Баталов.





По поводу газификации Амандык Баталов вновь подчеркнул, что уже в мае первые дома должны быть подключены к природному газу.





- Вы уже сейчас должны точно знать, дома какой улицы будут первыми подключены к газу. Для этого нужно встретиться с жителями, провести собрание, рассказать о тарифе и стоимости подключения. У вас на руках должны быть конкретные точные цифры, вы должны все точно рассчитать, чтобы ответить на все вопросы жителей о предстоящей газификации, - подытожил аким области.