Историю с хамским поведением "золотой молодежи" прокомментировали в ДВД Астаны
1 марта 2017, 11:39
Молодые люди оказались детьми простых работников сферы обслуживания.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, 28 февраля на некоторых интернет-ресурсах появился видеоролик «Золотая молодежь устроила скандал полицейским» В полиции прокомментировали эту новость, передает Zakon.kz.
Установлено, что 26 февраля около 2 часов ночи на телефон «102» ЦОУ ДВД Астаны поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают тишину и мешают отдыху жителей. На вызов был направлен автопатруль «Иргиз» по району «Сарыарка».
На месте полицейские обнаружили группу парней из 8 человек. Представившись, сотрудники дорожно-патрульной полиции попросили предъявить документы, на что один из них начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отказывался предъявлять документы.
После чего молодой человек вместе с другими пытались скрыться на машине, но были задержаны и доставлены в УВД для дальнейшего разбирательства.
Как установлено, задержанные - уроженцы Костанайской области, студенты колледжей. Родители нарушителей - индивидуальный предприниматель, оператор АЗС, водитель ТОО, бухгалтер и временно неработающие.
В отношении нарушителей правопорядка возбуждено административное производство по статье 437 Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях (нарушение тишины).
Помимо этого в отношении 19-летнего студента составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП по факту нецензурной брани в общественном месте (мелкое хулиганство) и начато досудебное расследование по факту неповиновения представителю власти.
видео: Patrul.kz
фото:BNews.kz
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