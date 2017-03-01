Историю с хамским поведением "золотой молодежи" прокомментировали в ДВД Астаны

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, 28 февраля на некоторых интернет-ресурсах появился видеоролик «Золотая молодежь устроила скандал полицейским» В полиции прокомментировали эту новость , передает , передает Zakon.kz





Установлено, что 26 февраля около 2 часов ночи на телефон «102» ЦОУ ДВД Астаны поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают тишину и мешают отдыху жителей. На вызов был направлен автопатруль «Иргиз» по району «Сарыарка».





На месте полицейские обнаружили группу парней из 8 человек. Представившись, сотрудники дорожно-патрульной полиции попросили предъявить документы, на что один из них начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отказывался предъявлять документы.





После чего молодой человек вместе с другими пытались скрыться на машине, но были задержаны и доставлены в УВД для дальнейшего разбирательства.





Как установлено, задержанные - уроженцы Костанайской области, студенты колледжей. Родители нарушителей - индивидуальный предприниматель, оператор АЗС, водитель ТОО, бухгалтер и временно неработающие.





В отношении нарушителей правопорядка возбуждено административное производство по статье 437 Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях (нарушение тишины).





Помимо этого в отношении 19-летнего студента составлен административный протокол по статье 434 КРКоАП по факту нецензурной брани в общественном месте (мелкое хулиганство) и начато досудебное расследование по факту неповиновения представителю власти.





видео: Patrul.kz