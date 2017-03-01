Компания LG представила новый смартфон G6 с большим дисплеем FULLVISION, рассчитанный на работу одной рукой

LG G6 — первый в мире смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision.

Флагманский смартфон отличается новым соотношением сторон экрана, эргономичностью, минималистичным дизайном и высокой надежностью конструкции.





За день до старта ежегодной выставки MWC в Барселоне LG Electronics (LG) представила новейший смарт-фон G6 с дисплеем нового формата, занимающим невероятно большую площадь корпуса и обеспечиваю-щим кинематографическое качество изображения, широкоформатной камерой и многими другими иннова-циями.









Большой дисплей, который действительно удобно держать в одной руке





Модель LG G6 оснащена дисплеем FullVision® типа QHD+ (2880 x 1440 пикселей) с диагональю 5,7 дюйма. Впервые в мире в смартфоне применен дисплей соотношением сторон 18:9 (2:1). По сравнению с традици-онным соотношением 16:9 формат 18:9 отличается увеличенной площадью экрана, что повышает качество восприятия при просмотре потокового видео и игре в компьютерные игры.

Технология Dolby Vision — новый уровень восприятия изображений на мобильном устройстве





LG G6 — первый в мире смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision. При этом G6 поддерживает не только стандарт Dolby Vision, но и HDR 10. На сервисе Amazon появляется все больше контента в кинема-тографическом формате 18:9, идеально подходящим для просмотра на экране QHD+ с таким же соотноше-нием сторон.









Широкоформатная съемка не упустит ни одной детали





Две 13-мегапиксельные камеры на задней стенке смартфона LG G6 позволяют выполнять панорамную съемку. В модели G6 имеется еще одна уникальная особенность: возможность плавного изменения фокус-ного расстояния от широкоформатного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К.





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