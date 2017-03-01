Ведется работа по переименованию Комитета по охране прав детей в Комитет по защите детей и нравственно-духовного воспитания

Министерством образования и науки Республики Казахстан ведется работа по переименованию Комитета по охране прав детей в Комитет по защите детей и нравственно-духовного воспитания Министерства образования и науки Республики Казахстан путем наделения его функциями и полномочиями в сфере нравственного воспитания подрастающего поколения.

Переименованный Комитет будет осуществлять функции по разработке и внедрению в деятельность организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни

Для осуществления централизованной работы будут созданы государственные учреждения - межрегиональные органы данного Комитета.