Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности. Обращение Президента сегодня на Форуме Ассамблеи народа Казахстана зачитала Государственный секратарь Гульшара Абдыкаликова , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«День благодарности - это особая дата, которая появилась в нашем государственном и общественном календаре совсем недавно. Однако столь молодой праздник на самом деле основан на глубоком историческом фундаменте. Он является напоминанием о тех непростых временах, когда во всей силе были проявлены самые драгоценные человеческие качества: милосердие, сострадание, взаимовыручка, самопожертвование», - говорится в поздравительном обращении Нурсултана Назарбаева.





Отмечая День благодарности, как отметил Президент, «мы, с одной стороны, смотрим в прошлое, отдавая должное духовному подвигу нашего народа. А с другой стороны, уверенно заглядываем в будущее, путь к которому выстроен на прочных нравственных основах».





«Мы благодарны и успехам, и новым вызовам, которые помогают нам еще ярче раскрывать потенциал нашего Отечества. Я благодарен казахстанскому народу за то единство, за то воодушевление, с которым мы вместе строим независимую страну. Уверен, что и дальше будут крепнуть традиции благотворительности и взаимопомощи. Искренне поздравляю всех с Днем благодарности!», - сказал Нурсултан Назарбаев в своем обращении.





Лидер нации пожелал всем семейного счастья, благополучия, дружбы и процветания.





14 января 2016 года Президент своим Указом учредил в Казахстане День благодарности, который отмечается 1 марта, в день образования Ассамблеи народа Казахстана. Раскрыв драматичную историю формирования полиэтничного народа Казахстана, Президент предложил, что «было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана - 1 марта - ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей, как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу».





Автор: Дамир Байманов