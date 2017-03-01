Министр финансов РК провел встречу с Вице-президентом Европейского Банка Реконструкции и Развития

Подготовка новой Стратегии ЕБРР для Казахстана на 2017-2020 годы, планируемая к принятию Советом директоров Банка в мае т.г., и расширение сотрудничества с ЕБРР стали предметом обсуждения на встрече Министра финансов РК Бахыта Султанова с вице-президентом ЕБРР по вопросам политики и партнерства Пьером Хэйлбронн.

Наиболее подробно Министр остановился на раскрытии положений Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность».

В частности, Бахыт Султанов раскрыл меры повышения эффективности использования бюджетных средств, проинформировал о проводимой работе по усилению мониторинга и контроля за займами квазигосударственного сектора, а также обратил особое внимание на программу приватизации как инструмента для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике.

Вместе с тем, в ходе встречи обозначены некоторые аспекты дальнейшего сотрудничества, в том числе реализацию проектов в области устойчивого развития, сельского хозяйства и инфраструктуры.

В преддверии ЭКСПО-2017 в качестве перспективного направления взаимодействия Казахстана с ЕБРР обозначена сфера «зеленой» экономики. Стороны обсудили возможность апробации в Казахстане методологии расчета бюджетных расходов правительств по альтернативным сценариям политики предотвращения последствий изменения климата.

В завершении встречи стороны выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.