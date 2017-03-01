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Президент Боливии обвинил США в попытке нажиться на войнах

1 марта 2017, 12:03

Эво Моралес раскритиковал планы Вашингтона увеличить военные расходы на $54 млрд.


Президент Боливии Эво Моралес во вторник раскритиковал планы правительства США увеличить военные расходы на $54 млрд и обвинил Вашингтон в попытке нажиться на войнах, передает ТАСС.

"Стены для мигрантов, дополнительные $54 млрд для военных вторжений США - это культура смерти", - написал глава государства на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Войны затеваются для того, чтобы продавать оружие. Жить за счет войн - это геноцид. Жить за счет смертей бесчеловечно", - добавил Моралес.

Ранее представитель Административно-бюджетного управления при Белом доме заявил на брифинге, что военные расходы в проекте федерального бюджета планируется увеличить на $54 млрд за счет урезания невоенных статей, в том числе на иностранную помощь.

Фото: vesti.ru

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