Президент Боливии обвинил США в попытке нажиться на войнах
1 марта 2017, 12:03
Эво Моралес раскритиковал планы Вашингтона увеличить военные расходы на $54 млрд.
Президент Боливии Эво Моралес во вторник раскритиковал планы правительства США увеличить военные расходы на $54 млрд и обвинил Вашингтон в попытке нажиться на войнах, передает ТАСС.
"Стены для мигрантов, дополнительные $54 млрд для военных вторжений США - это культура смерти", - написал глава государства на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Войны затеваются для того, чтобы продавать оружие. Жить за счет войн - это геноцид. Жить за счет смертей бесчеловечно", - добавил Моралес.
Ранее представитель Административно-бюджетного управления при Белом доме заявил на брифинге, что военные расходы в проекте федерального бюджета планируется увеличить на $54 млрд за счет урезания невоенных статей, в том числе на иностранную помощь.
Фото: vesti.ru
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